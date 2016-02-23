纽约期市：期棉连跌第三日至2009年以来最低，因需求疲弱

路透2月23日 - 期棉周二连跌第三日，跌穿58美分的心理价位，至2009年以来最低水平，受累于需求疲弱和金融市场普遍走低背景下的投机性卖盘。
“在此轮跌势中，投机客可能继续卖出，外部市场低迷，油市、大豆、玉米等均下跌；都是一个走势，从旧作来看，我认为棉花价格偏低，”British merchant Plexus Cotton风险管理主任Peter Egli称。
荷兰合作银行在一份声明中称，中国国储棉管理方面的消息也给市场带来利空情绪，需求疲弱仍是棉花市场的主要挑战。
ICE-5月期棉 收跌0.69美分，或1.18%，报每磅58美分，为2009年9月以来最低价位，盘中触及57.85美元的合约低位。
美元指数 上扬0.12%。汤森路透核心商品CRB指数 急跌1.35%。(完)
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(编译 刘静；审校 母红)