纽约期市：期棉结束四日连跌，因空头回补

中港个股：建行债转股资金主要来自社会，银行仅作金融服务主体--高层
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透2月25日 - 期棉结束周四结束了四连跌，从六年半以来最低价位回升，因投资者空头回补。
ICAP Cotton的Lou Barbera称，‘棉花在许多不同水平上被超卖’，帮助激发了空头回补反弹。
交易员评估了美国农业部棉花种植面积预估数据。美国2016年所有棉花种植面积预计为940万英亩，2015年为860万英亩。这一预估基本符合预期，因与棉花相竞争的作物价格走低，市场预计棉花产量将增加。
尽管美国出口销售数据低迷，但棉花仍上涨。根据美国政府周四发布的数据，在截至2月18日当周，美国出口销售大陆棉11.06万包。
ICE-5月期棉 收涨0.35美分，或0.61%，报每磅57.76美分，盘中低见57.27美分。
美元指数 下跌0.17%。汤森路透核心商品CRB指数 上涨0.71%。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
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