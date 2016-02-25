纽约期市：期棉结束四日连跌，因空头回补

路透2月25日 - 期棉结束周四结束了四连跌，从六年半以来最低价位回升，因投资者空头回补。

ICAP Cotton的Lou Barbera称，‘棉花在许多不同水平上被超卖’，帮助激发了空头回补反弹。

交易员评估了美国农业部棉花种植面积预估数据。美国2016年所有棉花种植面积预计为940万英亩，2015年为860万英亩。这一预估基本符合预期，因与棉花相竞争的作物价格走低，市场预计棉花产量将增加。

尽管美国出口销售数据低迷，但棉花仍上涨。根据美国政府周四发布的数据，在截至2月18日当周，美国出口销售大陆棉11.06万包。

ICE-5月期棉 收涨0.35美分，或0.61%，报每磅57.76美分，盘中低见57.27美分。

美元指数 下跌0.17%。汤森路透核心商品CRB指数 上涨0.71%。(完)

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