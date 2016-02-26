纽约期市：期棉连跌第三日逼近六年半低位，因美元走强

标题新闻：德国财政部长朔伊布勒称，英国不应试图调降公司税率以取得竞争优势
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路透2月26日 - 期棉周五连跌第三日，逼近六年半低位，且本周录得近五个月来最大周跌幅，因美元走强，以及商品市场总体趋势利空。
“没有人入市买入，”乔治亚州棉花经纪Keith Brown说。
研究公司棉花展望周五称，2016/17年，全球棉花库存预计将连续第二季下降。
5月期棉合约 收跌0.23美分，或0.40%，报每磅57.53美分，日低为57.26美分。本周录得去年9月以来最大单周百分比跌幅。
美元指数 上扬0.81%，汤森路透核心商品CRB指数 下挫0.59%。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
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