纽约期市：期棉跌至六年半低点，因技术信号及中国需求忧虑

路透2月29日 - 期棉周一连续第四个交易日下滑，触及2009年6月来最低，因投资人担心全球最大消费国－中国的需求，引发了盘初的卖压，且止损卖单令今日跌势放大。

“基本面沉重，关键技术支撑位失守，激活止损卖单，”法国兴业银行(Societe Generale)商品部门董事Michael McDougall表示。

中国人力资源社会保障部部长尹蔚民周一透露，钢铁和煤炭行业化解过剩产能涉及的下岗职工分流人数，初步估计分别为130万人和50万人；中央财政将拿出1,000亿的奖补资金主要用于职工安置。 这引发市场再度担心中国经济的强度。

5月期棉合约 收跌1.03美分，或1.79%，报每磅56.5美分，盘中跌穿57美分的关键技术支撑位。今日盘中交投区间为54.53-57.62美分，前者为合约低点及2009年6月30日来最低。

美元指数 小涨0.07%，汤森路透核心商品CRB指数 上扬1.05%。(完)

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