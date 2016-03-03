纽约期市：期棉结束四连跌，因美国出口销售强劲和美元走弱

路透3月3日 - 期棉周四结束四连跌，受助于美国出口销售强劲和美元走弱。
市场下跌过度，Varner Brokerage主席Rogers Varner称，政府出口销售报告利多。这份政府报告显示，截至2月25日当周，高地棉出口销售增加57%。
本周稍早，期棉触及54.53美分的逾六年半最低，受累于对棉花需求的担忧，以及中国释放巨量库存。
5月期棉合约 收涨0.48美分，或0.86%，报每磅56.41美分，盘中高见56.64美分。
根据周四发布的数据，截至2月25日当周，销售高地棉17.39万包。
美元指数 下跌0.66%，汤森路透核心商品CRB指数 上扬0.26%。(完)
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(编译 刘静；审校 李军)