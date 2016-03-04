纽约期市：期棉连续第二日上涨，因美元走软

《中国报摘》--中国证券报1月19日
--国务院国资委公布了新修订的《中央企业投资监督管理办法》和《中央企业境外投资监督管理办法》。办法首次引入了投资项目负面清单管理制度，并规定央企原则上不得在境外从事非主业投资，境外投资项目应当积极引入国有资本投资运营公司以及民间投资机构等入股。
路透3月4日 - 期棉周五上涨逾1%，因美元走软，商品市场普遍上涨帮助抵消了投机客卖盘的影响，提振棉花价格从本周稍早触及的六年半低位小幅回升。
一旦卖压在“几日内”缓解，棉花市场将可能出现反弹，Plexus Cotton风险管理主任Peter Egli称。
周一棉花价格触及54.53美分的2009年6月以来最低，因担心需求疲弱和中国释放巨量棉花库存。
“过去几日，交易交投异常清淡，”ICAP Cotton的Lou Barbera称。
政府周五发布的数据显示，截至3月1日当周，投机客增加棉花净空头7,223口，至26,864口，为2006年11月以来最多。
5月期棉合约 收涨0.7美分，或1.24%，报每磅57.11美分，盘中高见57.2美分。
本周，该合约下跌约0.73%，为连续第二周下跌。
美元指数 下跌0.28%，汤森路透核心商品CRB指数 上扬2.13%。
期货市场总成交量减少1,397口，至18,256口。数据显示，前一交易日未平仓合约增加1,615口，至207,158口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 刘静；审校 母红)
--国务院国资委公布了新修订的《中央企业投资监督管理办法》和《中央企业境外投资监督管理办法》。办法首次引入了投资项目负面清单管理制度，并规定央企原则上不得在境外从事非主业投资，境外投资项目应当积极引入国有资本投资运营公司以及民间投资机构等入股。
商务部声明称，最终确认江阴兴澄特种钢铁有限公司的产品倾销幅度为68.27%，“由于中方企业普遍不配合调查”，这宗调查只有江阴兴澄应诉。
路透1月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月18日(周三)走势纵览。