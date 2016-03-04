纽约期市：期棉连续第二日上涨，因美元走软

路透3月4日 - 期棉周五上涨逾1%，因美元走软，商品市场普遍上涨帮助抵消了投机客卖盘的影响，提振棉花价格从本周稍早触及的六年半低位小幅回升。

一旦卖压在“几日内”缓解，棉花市场将可能出现反弹，Plexus Cotton风险管理主任Peter Egli称。

周一棉花价格触及54.53美分的2009年6月以来最低，因担心需求疲弱和中国释放巨量棉花库存。

“过去几日，交易交投异常清淡，”ICAP Cotton的Lou Barbera称。

政府周五发布的数据显示，截至3月1日当周，投机客增加棉花净空头7,223口，至26,864口，为2006年11月以来最多。

5月期棉合约 收涨0.7美分，或1.24%，报每磅57.11美分，盘中高见57.2美分。

本周，该合约下跌约0.73%，为连续第二周下跌。

美元指数 下跌0.28%，汤森路透核心商品CRB指数 上扬2.13%。

期货市场总成交量减少1,397口，至18,256口。数据显示，前一交易日未平仓合约增加1,615口，至207,158口。(完)

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