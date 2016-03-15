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亚洲 | 2016年 3月 16日 星期三 04:10 BJT

纽约期市：ICE期棉结束三连涨下跌，跟随其它商品下跌走势

路透3月15日 - 期棉周二下跌，结束了三连涨，受商品市场整体下跌走势驱动。

“外围市场带来很多的影响，”Risk　Analytics独立棉花交易员兼顾问Louis Rose称，“今天主要是避险交易。”

周一空头回补驱动的反弹令棉花价格录得逾三个月最大单日涨幅。

近月5月期棉 收跌0.05美分，或0.09%，报每磅58.24美分，日低为58美分。

期货市场总成交量减少4,659口，至21,379口。数据显示，前一交易日未平仓合约增加1,115口，至214,039口。

美元指数 下跌0.01%。汤森路透核心商品CRB指数 下跌0.76%。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)

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