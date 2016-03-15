纽约期市：ICE期棉结束三连涨下跌，跟随其它商品下跌走势

香港个股：禹洲地产计划发行3.5亿美元五年期优先票据，息率6%
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2017/0119/LTN20170119044_C.pdf)
路透3月15日 - 期棉周二下跌，结束了三连涨，受商品市场整体下跌走势驱动。
“外围市场带来很多的影响，”Risk Analytics独立棉花交易员兼顾问Louis Rose称，“今天主要是避险交易。”
周一空头回补驱动的反弹令棉花价格录得逾三个月最大单日涨幅。
近月5月期棉 收跌0.05美分，或0.09%，报每磅58.24美分，日低为58美分。
期货市场总成交量减少4,659口，至21,379口。数据显示，前一交易日未平仓合约增加1,115口，至214,039口。
美元指数 下跌0.01%。汤森路透核心商品CRB指数 下跌0.76%。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2017/0119/LTN20170119044_C.pdf)
（注：标准普尔提供以下中文版本，系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年1月18日—标普全球评级1月17日表示，正在征求意见的保险公司股权管理新规将会减缓中国保险行业的竞争、约束行业中存在的一些高风险行为，有利于现有保险公司运营。但对于一些可能需要寻找新股东并修改现有发展计划的保险公司而言，遵守新规可能会带来繁重的负担。 标普全球评级信用分析师陈优妮表示：“在行业经历了近年来的粗放式增长之后，如若监管机构能够按计划完善并推行该股权新规，抬高险资牌照的申请门槛，则资本蜂拥而至的问题可以得到缓解。”
路透香港1月19日 - 中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融 周四称，拟发行两批总值26亿美元的永续证券及担保票据。