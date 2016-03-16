纽约期市：期棉上涨，因美元走低和商品市场全线上扬

“市场有点卖光了，现在就在等待一些上涨动能，”英国商行Plexus Cotton风险管理主任Peter Egli称。

近月5月期棉 收涨0.08美分，或0.14%，报每磅58.32美分，日高为58.51美分。

期货市场总成交量减少3,370口，至18,592口。数据显示，前一交易日未平仓合约减少1,786口，至212,253口。