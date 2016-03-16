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亚洲 | 2016年 3月 17日 星期四 04:16 BJT

纽约期市：期棉上涨，因美元走低和商品市场全线上扬

路透3月16日 - 期棉周三小幅上涨，触及逾一周最高水平，受助于美元走软和商品市场整体上扬。

“市场有点卖光了，现在就在等待一些上涨动能，”英国商行Plexus Cotton风险管理主任Peter Egli称。

近月5月期棉 收涨0.08美分，或0.14%，报每磅58.32美分，日高为58.51美分。

期货市场总成交量减少3,370口，至18,592口。数据显示，前一交易日未平仓合约减少1,786口，至212,253口。

美元指数 下跌1.01%。汤森路透核心商品CRB指数 上涨1.57%。(完)

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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)

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