纽约期市：期棉大跌逾2%，因市场传闻中国将释出库存

路透3月18日 - 期棉周五下跌逾2%，因有传闻称，世界最大棉花消费国--中国准备拍卖其持有的大量库存的一部分，可能给本已饱和的全球市场增加新的供应。

交易员称，有传闻称，中国政府暗示4月底释出约800万包棉花库存。

虽这仅是中国6,000万包库存的一小部分，但重燃了中国对棉花需求的担忧。

“这意味着全球最大棉花购买国将要使用其自己的棉花，”棉花经纪商Keith Brown称。

截至今日稍晚，无法从官方渠道证实上述传闻。

近月5月期棉 收跌1.2美分，或2.06%，报每磅57.16美分，日低为56.82美分。今日录得逾一周来最大单日百分比跌幅。该合约本周下跌约3%。

美元指数 上涨0.29%。汤森路透核心商品CRB指数 下跌0.74%。

根据商品期货交易委员会数据，因价格触及2009年新低，投机客将棉花净空头头寸增加3,952口，至40,488口，为2006年开始记录以来最多。(完)

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