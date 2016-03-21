纽约期棉：棉花录得一周来最大单日涨幅，因空头回补

路透3月21日 - 棉花价格周一上涨，录得一周来最大单日涨幅，因投资者回补空头头寸，前一交易日受中国将释出大量库存消息刺激棉花价格大幅下挫。

根据商品期货交易委员会数据，投机客将棉花净空头头寸增加3,952口，至40,488口，因价格触及2009年新低，这是自2006年以来最多的棉花净口头头寸。

“空头持有者有些紧张，所以锁定了部分利润，回补一些空头”Risk Analytics独立棉花交易员和顾问Louis Rose称。

一位政府官员上周称，中国政府可能从4月中开始出售其巨量的棉花储备，优先出售包括进口棉在内的高质量棉花。

近月5月期棉 收涨1.01美分，或1.77%，报每磅58.17美分，日高为58.58美分。

美元指数 上涨0.29%。汤森路透核心商品CRB指数 小升0.01%。(完)

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