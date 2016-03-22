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亚洲 | 2016年 3月 23日 星期三 04:21 BJT

纽约期市：期棉连续第二日上涨，因近期供应前景趋紧

路透3月22日 - 期棉价格周二连续第二日上涨，因预计供应趋紧，交易员在商品市场整体上涨的环境中继续回补空头头寸。

近月5月合约 在约一个月的时间内均在7月和12月合约价位之上交易，这是近期供应趋紧的表现。

“市场被卖光了，”英国商行Plexus Cotton风险管理主任Peter Egli称。

近月5月合约 收涨0.2美分，或0.34%，报每磅58.37美分，盘中高见58.44美分。

美元指数 上涨0.37%， 汤森路透核心商品CRB指数 上涨0.43%。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 刘静；审校 李军)

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