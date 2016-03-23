纽约期市：期棉连续第三日上涨，继续受助于空头回补

路透3月23日 - 期棉周三小幅上涨，仍受助于空头回补涨势，近期供应收紧的前景抵消了商品市场因美元上涨而普遍下跌的影响。

现在，棉花走势独树一帜，ICAP Cotton的Louis Barbera称。

“投机客大量空头头寸还在，”他称。

近月5月棉花合约 收涨0.02美分，或0.03%，报每磅58.39美分，盘中高见58.58美分。

美元指数 上涨0.42%， 汤森路透核心商品CRB指数 下跌2.19%。

在约一个月的时间内，近月5月合约 的价格均高于7月和12月合约，这是近期供应趋紧的表现。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)