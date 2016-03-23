纽约期市：期棉连续第三日上涨，继续受助于空头回补

港报财经评论：客满船仓勿挤进，热门交易莫乱追--信报1月19日
恒指 昨天终于重上23,000点，收报23,098点，升257点。美元与美债息下滑之势未变，中港地产股、商品股、黄金股、科技股等升势持续。美国候任总统特朗普可能忙于筹备周五的就职典礼，连推文也没时间写，环球市场也乐得清静。
路透3月23日 - 期棉周三小幅上涨，仍受助于空头回补涨势，近期供应收紧的前景抵消了商品市场因美元上涨而普遍下跌的影响。
现在，棉花走势独树一帜，ICAP Cotton的Louis Barbera称。
“投机客大量空头头寸还在，”他称。
近月5月棉花合约 收涨0.02美分，或0.03%，报每磅58.39美分，盘中高见58.58美分。
美元指数 上涨0.42%， 汤森路透核心商品CRB指数 下跌2.19%。
在约一个月的时间内，近月5月合约 的价格均高于7月和12月合约，这是近期供应趋紧的表现。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)
恒指 昨天终于重上23,000点，收报23,098点，升257点。美元与美债息下滑之势未变，中港地产股、商品股、黄金股、科技股等升势持续。美国候任总统特朗普可能忙于筹备周五的就职典礼，连推文也没时间写，环球市场也乐得清静。
路透上海1月19日 - 中国股市沪综指周三收涨0.14%。沪深证交所融资融券余额当日减 少31.9亿元人民币，连续第七日下跌；两市两融余额为8,980.5亿元，续创三个月新低。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,72 8亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5 ,178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 1/18 5,174.3 3,806.2 8,980.5 -31.9 3,113.01 1/17 5,188.7 3,823.7 9,012.4 -16.1 3,108.77 1/16 5,195.3 3,833.2 9
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 1/19 沪 德创环保 732177 5,050 3.60 22.97 民生证券 1/23 1/19 深 盐津铺子 002847 3,100 9.14 22.99 西部证券 1/23 1/19 深 英联股份 002846 3,000 8.33 22.96 国海证券 1/23 1/20 沪 镇海股份 603637 *2,557.63 *13.86 *22.99 浙商证券 1/24 1/20 深 恒锋信息 300605 2,100 *9.40 *