纽约期市：期棉下滑，因美国出口销售报告疲弱

路透3月24日 - 期棉周四下滑，止住三日连升，因在美国复活节长周末前公布的出口销售报告疲弱。

“从过往的经验来看，投机商是不愿在长周末前持有多头仓位的，特别是考虑到中国经常会在节假日和周末发布会影响市场的声明、销售或采购决定，”棉花买家Barry Bean称。

洲际交易所(ICE)美国期棉市场周五将因耶稣受难日假日休市。

政府数据显示，截至3月17日当周，美国出口销售陆地棉8.44万包，较之前一周减少63%。

近月5月棉花合约 收低0.67美分，或1.15%，报每磅57.72美分，盘中低见57.33美分。本周该合约升约0.98%。

美元指数 上涨0.08%， 汤森路透核心商品CRB指数 下跌0.61%。(完)

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