纽约期市：期棉在震荡交易中小幅上涨，因美元下跌

路透3月28日 - 期棉周一收盘小幅上涨，受助于美元走弱，交易员在美国政府周四发布等候已久的种植意向报告前保持谨慎。

“今天的交投很沉闷，盘中交易震荡，预计从现在到周四市场不会有什么作为，”Keith Brown and Co所有者兼棉花交易员Keith Brown称。

近月5月棉花合约 收涨0.08美分，或0.14%，报每磅57.80美分，盘中交易区间为57.20-57.99美分。

美元指数 下跌0.20%， 汤森路透核心商品CRB指数 上涨0.22%。

美国商品期货交易委员会3月25日发布的数据显示，截至3月22日当周，投机客将棉花净空头头寸减少2,280口，至38,208口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)