纽约期市：ICE期棉升至两周高位，因天气忧虑及出口销售数据强劲

投行观点：FMC目标价上调至70美元，评级为买入--Jefferies
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路透3月31日 - 期棉价格周四升至两周高位，因预期天气状况不利，且出口销售数据强劲，抵消了略微利空的美国政府种植意向报告。
近月5月棉花合约 在种植意向报告后下挫0.38美分或0.7%，之后反弹。该报告预计，今年美国农户棉花种植面积为956.2万英亩，略高于市场预估的941.2万英亩。
美国公布，截至3月24日该周出口销售陆地棉8.64万出口包，较之前一周增加了2%。
近月5月期棉 收涨0.77美分，或1.34%，报每磅58.44美分，盘中低见57.01美分，为约两周低点。
美元指数 下跌0.23%，汤森路透核心商品CRB指数 下滑0.26%。
期棉市场总成交量上升10,098口，至36,626口。数据显示，上日未平仓合约增加1,844口，至218,354口。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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