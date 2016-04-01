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市场报道 | 2016年 4月 2日 星期六 03:39 BJT

纽约期市：期棉涨至四周高位，因空头回补

路透4月1日 - 期棉周五连续第三天上涨，至近四周高位，录得逾四个月来最大单周涨幅，因投资者回补空头头寸带动技术性反弹。

“投机客持有大量空头，我想他们还有更多的空头要回补，”Varner Brokerage总裁Rogers Varner称。

近月5月期棉 收涨0.76美分，或1.30%，报每磅59.2美分，盘中高见59.39美分，该合约本周上涨约2.56%，为去年11月27日当周以来最大单周涨幅。

期棉市场总成交量上升4,850口，至41,537口。数据显示，上日未平仓合约增加876口，至219,230口。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)

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