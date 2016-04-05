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市场报道 | 2016年 4月 6日 星期三 05:08 BJT

纽约期市：期棉收盘基本持稳，外围市场疲弱抵消看涨预期

路透4月5日 - 期棉周二收盘基本持稳，周一触及四周高位，因美元走强拖累外围市场走低，抵消了交易商有关期棉将测试60美分关键价位的乐观预期。

“期棉今日呈横盘走势，是非常典型的盘整形态，”INTL FCStone在一份报告中称，“除非出现异常，否则我们预计市场将会测试60.40美分阻力位。”

ICE近月5月期棉合约 收跌0.06美分，或0.10%，报每磅58.9美分，交易区间为58.54-59.18美分。

期货市场总成交量减少8,335口，至2.5958万口。数据显示，周一未平仓合约减少597口，至21.9943口。

美元指数 上扬0.10%。汤森路透核心商品CRB指数 回落0.34%。(完)

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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)

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