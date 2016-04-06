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市场报道 | 2016年 4月 7日 星期四 04:24 BJT

纽约期市：期棉连续第三日收跌，市场等待出口销售数据

路透4月6日 - 期棉周三连续第三日收跌，盘中走势震荡，交易员等待将于周四发布的出口销售数据。

市场在等待出口销售数据和周二公布的供需报告，Varner Brokerage总裁Rogers Varner称。他还补充称，在这些报告发布前，市场不会有大作为。

ICE近月5月期棉合约 收跌0.15美分，或0.25%，报每磅58.75美分，盘中交易区间为58.65-59.28美分。

期货市场总成交量减少3,027口，至22,995口。数据显示，周二未平仓合约增加2,572口，至222,515口。

美元指数 下跌0.16%。汤森路透核心商品CRB指数 上涨1.39%。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)

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