纽约期市：期棉连续第三日收跌，市场等待出口销售数据

美国热股：汽车零部件商SHILOH INDUSTRIES第四季扭亏为盈，暴涨逾15%
路透1月18日 - 汽车零部件厂商SHILOH INDUSTRIES 第四季转为获利，受益于产品线表现良好和经营效率提高。
路透4月6日 - 期棉周三连续第三日收跌，盘中走势震荡，交易员等待将于周四发布的出口销售数据。
市场在等待出口销售数据和周二公布的供需报告，Varner Brokerage总裁Rogers Varner称。他还补充称，在这些报告发布前，市场不会有大作为。
ICE近月5月期棉合约 收跌0.15美分，或0.25%，报每磅58.75美分，盘中交易区间为58.65-59.28美分。
期货市场总成交量减少3,027口，至22,995口。数据显示，周二未平仓合约增加2,572口，至222,515口。
美元指数 下跌0.16%。汤森路透核心商品CRB指数 上涨1.39%。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)
路透1月18日 - 汽车零部件厂商SHILOH INDUSTRIES 第四季转为获利，受益于产品线表现良好和经营效率提高。
路透1月18日 - 高盛 周三公布季度获利增长近三倍，因和其他大型银行一样，受惠于特朗普于11月总统大选中意外胜出之后的热络交易。12月31日止的第四季，高盛可归属于普通股股东的净利于第四季飙升至21.5亿美元，上年同期为5.74亿美元，当时该行受到50亿美元的法律和解金打击。
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