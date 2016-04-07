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市场报道 | 2016年 4月 8日 星期五 03:55 BJT

纽约期市：期棉结束三日连跌收高，因出口销售报告强劲

路透4月7日 - 期棉周四收高，结束连日连跌，因出口销售报告强劲。

政府数据显示，截至3月31日该周美国出口销售陆地棉21.09万出口包，较之前一周猛增144%，出运量创本市场年度最高。

INTL FCStone风险管理顾问Chris Kramedjian称，棉花出口销售数据稳健，并指“美国棉花更具竞争力”。

ICE近月5月期棉合约 收高0.28美分，或0.48%，报每磅59.03美分，盘中高见59.37美分。

期货市场总成交量大增21,356口，至44,467口。数据显示，周三未平仓合约增加733口，至223,248口。

美元指数 微升0.09%。汤森路透核心商品CRB指数 下滑0.41%。(完)

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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)

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