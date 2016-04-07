纽约期市：期棉结束三日连跌收高，因出口销售报告强劲

投行观点：IHS Markit目标价从40美元上调至44，评级为买入--德意志银行
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
路透4月7日 - 期棉周四收高，结束连日连跌，因出口销售报告强劲。
政府数据显示，截至3月31日该周美国出口销售陆地棉21.09万出口包，较之前一周猛增144%，出运量创本市场年度最高。
INTL FCStone风险管理顾问Chris Kramedjian称，棉花出口销售数据稳健，并指“美国棉花更具竞争力”。
ICE近月5月期棉合约 收高0.28美分，或0.48%，报每磅59.03美分，盘中高见59.37美分。
期货市场总成交量大增21,356口，至44,467口。数据显示，周三未平仓合约增加733口，至223,248口。
美元指数 微升0.09%。汤森路透核心商品CRB指数 下滑0.41%。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
(重发以对齐表格) 路透1月18日 - 印尼股市周三收高，止住七连跌，日常消费品类股占据上涨个股的近一半，而新加坡股市 则连续第三日下滑。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.4%，因投资者认为美国当选总统特朗普对美元强 势的担忧将惠及一些东南亚股市。 在接受华尔街日报采访时，美国当选总统特朗普表示美国公司“无法(同中国)竞争，因为美元汇价太高了 ，这会扼杀我们自己。” 美元指数 最新报100.50，上涨0.2%，之前一度在周二跌至100.26，为12月8日以来最低。 印尼股市 录得八个交易日以来的首次上涨，上涨个股数量超过下跌个股数量。 投资者在留意印尼央行的动态，后者料在周四维持指标利率不变，在全球充斥不确定性以及国内面临价格 压力之际，该央行正在密切监控印尼卢比的走势。 马来亚银行金英证券分析师Rahmi Marina在一份报告中写道，为了在宏观经济稳定和国内经济复苏之间求 得平衡，本月指标利率预计会维持不变。 菲律宾股市 上涨0.5