纽约期市：期棉涨至逾两个月最高，因空头回补和供需报告略微利好

路透4月12日 - 期棉周二升至逾两个月最高水平，因空头回补和美国政府发布的供需报告略微利好。

美国农业部下调了最大棉花出口国--美国和全球棉花产量和库存预估。

“我们可能处于超买市场，”Risk Analytics独立棉花交易商和顾问Louis Rose称。他补充道，全球农业供需预估月度报告(WSADE)接近预期，但“不是非常的利好”。

交投最活跃的ICE0-7月期棉合约 收高0.67美分，或1.11%，报每磅60.91美分，盘中触及2月4日来最高61.26美分。

期货市场总成交量增加17,689口，至68,193口。数据显示，周一未平仓合约减少2,630口，至215,076口。

美元指数 涨0.05%。汤森路透核心商品CRB指数 上升2.13%。

郑州商品交易所中国期棉 上涨4.03%，为近两年来最大单日涨幅，报每吨11,605元人民币，因中国棉纺厂的实货买需强劲。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)