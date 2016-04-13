纽约期市：期棉连续第五日上涨，因空头回补

路透4月13日 - 期棉周三在震荡交易中连续第五日上涨，至逾两个月高位，因空头回补。

“如果不是处于指数基金展期阶段，(空头回补带动的)反弹会涨得更高，展期带来了一些流动性，”英国商行Plexus Cotton风险管理主任Peter Egli称。

交投最活跃的ICE-7月期棉合约 收高0.38美分，或0.62%，报每磅61.29美分，盘中触及2月4日来最高61.70美分。

期货市场总成交量减少6,013口，至62,381口。数据显示，周二未平仓合约减少3,192口，至211,884口。

美元指数 涨0.87%。汤森路透核心商品CRB指数 上升0.09%。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)