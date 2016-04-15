纽约期市：期棉录得一个月最大单日跌幅，因指数基金买盘降温

路透4月15日 - 期棉周五下滑，录得近一个月最大单日跌幅，因在近几日大涨后指数基金买盘消退，交易商估量中国标售大量储备棉花的计划。

“周四的出口销售数据疲弱，加上市场超买的状况，以及最主要是指数基金对7月合约买盘已达到峰值都是今日大跌的原因。”Risk Analytics顾问、独立棉花交易员Louis Rose表示。

中国发改委和财政部周五联合发布公告称，中国从今年起逐步有序消化国家储备棉库存，将储备规模调整至合理水平。

ICE-7月期棉合约 收跌0.83美分，或1.36%，为约一个月最大单日跌幅，报每磅60.02美分，盘中低见59.12美分。本周该合约升0.77%。

期货市场总成交量减少1,326口，至53,511口。数据显示，前一交易日未平仓合约减少2,725口，至206,021口。

美元指数 跌0.19%。汤森路透核心商品CRB指数 降0.65%。(完)

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