纽约期市：期棉录得一个月最大单日跌幅，因指数基金买盘降温

投行观点：Boyd Gaming评级上调至加码--摩根士丹利
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
路透4月15日 - 期棉周五下滑，录得近一个月最大单日跌幅，因在近几日大涨后指数基金买盘消退，交易商估量中国标售大量储备棉花的计划。
“周四的出口销售数据疲弱，加上市场超买的状况，以及最主要是指数基金对7月合约买盘已达到峰值都是今日大跌的原因。”Risk Analytics顾问、独立棉花交易员Louis Rose表示。
中国发改委和财政部周五联合发布公告称，中国从今年起逐步有序消化国家储备棉库存，将储备规模调整至合理水平。
ICE-7月期棉合约 收跌0.83美分，或1.36%，为约一个月最大单日跌幅，报每磅60.02美分，盘中低见59.12美分。本周该合约升0.77%。
期货市场总成交量减少1,326口，至53,511口。数据显示，前一交易日未平仓合约减少2,725口，至206,021口。
美元指数 跌0.19%。汤森路透核心商品CRB指数 降0.65%。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完) (编译 王洋; 审校 于春红)