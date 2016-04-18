纽约期市：期棉录得逾八个月来最大单日涨幅，因空头回补

路透4月18日 - 期棉周一升至逾两个月来最高水平，并录得逾八个月来最大单日涨幅，因空头回补，且南德克萨斯州据报有恶劣天气。

市场对中国上周宣布消化国家储备棉库存，将储备规模调整至合理水平的消息没有理会，中国此举可能激发投资者跟随亚洲交易员回补空头头寸，英国商行Plexus Cotton风险管理主任Peter Egli称。

ICE-7月期棉合约 收涨2.21美分，或3.68%，为去年8月以来的最大单日百分比涨幅，报每磅62.23美分，盘中高见62.45美分。

期货市场总成交量增加12,327口，至66,372口。数据显示，前一交易日未平仓合约减少10,847口，至195,174口。

美元指数 跌0.22%。汤森路透核心商品CRB指数 升0.27%。

截至4月12日，投机客将ICE期棉净空头头寸减少超过一半，减少20,318口，至16,817口，为两个月来最低水平。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)