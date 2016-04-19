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市场报道 | 2016年 4月 20日 星期三 03:39 BJT

纽约期市：期棉触及逾三个月最高，因投机商和指数基金买盘带动

路透4月19日 - 期棉周二续升，至逾三个月高位，在美元疲弱及商品市场整体上涨的情况下，受投机商和指数基金买盘带动。

Varner Brokerage总裁Rogers Varner表示，投机商和指数基金全线买入商品，包括棉花。

ICE-7月期棉合约 收涨0.84美分，或1.35%，报每磅63.07美分，盘中高见63.22美分，为1月6日来首见。

期货市场总成交量减少28,106口，至41,915口。数据显示，前一交易日未平仓合约减少1,383口，至193,791口。

美元指数 跌0.55%。汤森路透核心商品CRB指数 升2.19%。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)

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