纽约期市：期棉触及逾三个月最高，因投机商和指数基金买盘带动

《汇市简讯》澳元/美元亚洲时段走势平静，大量新债定价
0445GMT * 澳元盘中跌0.2%，约报0.7550，仍在一个月高点附近 * 与隔夜相比，亚洲时段走势平静。澳元隔夜大涨1.2% * 美元温和反弹，助长澳元/美元获利了结 * 100/200日移动均线会聚在0.7500附近，这是支撑位。周二高点0.7569是初步阻力位 (完) (编译 张涛；审校 戴素萍)
路透4月19日 - 期棉周二续升，至逾三个月高位，在美元疲弱及商品市场整体上涨的情况下，受投机商和指数基金买盘带动。
Varner Brokerage总裁Rogers Varner表示，投机商和指数基金全线买入商品，包括棉花。
ICE-7月期棉合约 收涨0.84美分，或1.35%，报每磅63.07美分，盘中高见63.22美分，为1月6日来首见。
期货市场总成交量减少28,106口，至41,915口。数据显示，前一交易日未平仓合约减少1,383口，至193,791口。
美元指数 跌0.55%。汤森路透核心商品CRB指数 升2.19%。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
0445GMT * 澳元盘中跌0.2%，约报0.7550，仍在一个月高点附近 * 与隔夜相比，亚洲时段走势平静。澳元隔夜大涨1.2% * 美元温和反弹，助长澳元/美元获利了结 * 100/200日移动均线会聚在0.7500附近，这是支撑位。周二高点0.7569是初步阻力位 (完) (编译 张涛；审校 戴素萍)
0438GMT * 欧元/美元在隔夜升至1.0719后遇到压力，亚洲时段在1.0715-1.0689 * 美国公债收益率仍低迷，但投资者不是全然相信特朗普关于美元的言论 * 欧元/美元回落到1.0707(1.1300-1.0340跌势的38.2%回档位)下方，纽约收盘在此之上 * 后市仍然取决于美国公债收益率，观望是否有更多特朗普交易被解除 * 在1.0700上方走势沉重，下方有买盘，在1.0650买兴浓厚 (完) (编译 张涛；审校 戴素萍)
路透台北1月18日 - 台湾央行周三表示，财政部委托标售的五年公债 106/2期 得标利率0.79%，略低于市场预估的0.805-0.820%。 106/2期公债全额标售，发行金额250亿台币，投标总额557.50亿台币 ，投标倍数为2.23倍。此期公债将在23日发行，2022年1月23日到期。 一. 2014-2017度公债发行状况(R为增额发行公债)： 期别 期限 金额 票面利率% 得标利率% 得标利率区间% (年) (亿台币) 106/2 5 250.000 0.7500 0.7900 0.5900-0.7900 106/1 2 250.000 0.5000 0.6080 0.5000-0.6080 105/11R 10 300.000 0.6250 1.1500 0.9900-1.1500 105/14 30 250.000 2.0000 2.0250