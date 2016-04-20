纽约期市：期棉创今年高位，因指数基金买盘和商品市场整体走强

路透4月20日 - 期棉周三升至今年高位，因指数基金买盘以及商品市场整体走强。

MCM Inc经纪Jobe Moss表示，投机客在期棉市场由作空转为作多，且非常激进。

郑州商品交易所的中国期棉合约 大涨4%，至每吨12,740元人民币的逾10个月高位，涨幅为11月来最大。

交易所将中国期棉上涨归因于中国纺织品出口增加。

ICE-7月期棉合约 收涨1.02美分，或1.62%，报每磅64.09美分，盘中高见64.74美分，为12月30日来最高。

期货市场总成交量增加10,934口，至52,974口。数据显示，前一交易日未平仓合约减少353口，至193,438口。

美元指数 升0.60%。汤森路透核心商品CRB指数 升1.97%。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)