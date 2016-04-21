纽约期市：期棉下跌，在三日连涨后交易员锁定利润

路透4月21日 - 期棉周四结束三连涨下跌，从盘初获利回吐带动的大幅抛售中反弹，收盘仅小幅下挫，前一交易日触及2016年最高价位。

交易员还注意到美国农业部报告称，截至4月15日当周，销售陆地棉10.48万包，较前周增加24%，但较前四周平均销售量下滑10%。

“今日开始交易后，数位最近看多人士因数据锁定利润，特别是有传言称，在当前价格下美国棉花没有实货需求，”Risk Analytics独立棉花交易员和顾问Louis Rose称。

交易员称，中国棉花期货周四扩大涨幅，投机性买盘将价格推至逾一年来最高，因在中国政府延迟出售国储棉后预计供应紧俏。

ICE-7月期棉合约 收跌0.08美分，或0.12%，报每磅64.01美分，盘中交易区间为62.98-64.57美分。

期货市场总成交量减少9,948口至43,647口。 数据显示，前一交易日未平仓合约减少3,499口，至189,939口。

郑州商品交易所中国棉期货 上涨0.32%，报每吨12,520元人民币。

美元指数 升0.14%。汤森路透核心商品CRB指数 跌0.86%。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)