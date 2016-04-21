纽约期市：期棉下跌，在三日连涨后交易员锁定利润

华泰期货：大连豆油期货短线继续盘整
美国农业部1月月度供需报告出乎意料地调低了美豆单产，令2016/2017年度美豆期末结转库存略低于预期，但美豆产量巨大依然是不争的事实。目前市场更多的关注焦点还是转向了南美种植区的天气情况，其中阿根廷种植区尤为值得关注，南美天气炒作依然没有结束。短期内在美豆反弹、以及阿根廷减产预期增强的双重作用下，国内豆类商品现货价格部分跟盘上涨，但涨势明显弱于期货盘面，显示出期强现弱的格局。
路透4月21日 - 期棉周四结束三连涨下跌，从盘初获利回吐带动的大幅抛售中反弹，收盘仅小幅下挫，前一交易日触及2016年最高价位。
交易员还注意到美国农业部报告称，截至4月15日当周，销售陆地棉10.48万包，较前周增加24%，但较前四周平均销售量下滑10%。
“今日开始交易后，数位最近看多人士因数据锁定利润，特别是有传言称，在当前价格下美国棉花没有实货需求，”Risk Analytics独立棉花交易员和顾问Louis Rose称。
交易员称，中国棉花期货周四扩大涨幅，投机性买盘将价格推至逾一年来最高，因在中国政府延迟出售国储棉后预计供应紧俏。
ICE-7月期棉合约 收跌0.08美分，或0.12%，报每磅64.01美分，盘中交易区间为62.98-64.57美分。
期货市场总成交量减少9,948口至43,647口。 数据显示，前一交易日未平仓合约减少3,499口，至189,939口。
郑州商品交易所中国棉期货 上涨0.32%，报每吨12,520元人民币。
美元指数 升0.14%。汤森路透核心商品CRB指数 跌0.86%。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)
美国农业部1月月度供需报告出乎意料地调低了美豆单产，令2016/2017年度美豆期末结转库存略低于预期，但美豆产量巨大依然是不争的事实。目前市场更多的关注焦点还是转向了南美种植区的天气情况，其中阿根廷种植区尤为值得关注，南美天气炒作依然没有结束。短期内在美豆反弹、以及阿根廷减产预期增强的双重作用下，国内豆类商品现货价格部分跟盘上涨，但涨势明显弱于期货盘面，显示出期强现弱的格局。
昨日沪深两市探底回升，盘中创业板、中小板指表现强势，前期跌幅较大的个股板块都出现大幅反弹，带动两市指数上涨，但美中不足的是两市成交量萎缩，全天成交金额不足3600亿元，较周一大幅缩减，截至收盘，沪指涨0.17%报3108.77点，深成指涨1.17%报9826.79点。期指所有合约均收涨，在现货的引领下，IC合约涨幅居前，由于周五当月合约将进入交割，当月合约均维持小幅贴水状态，其他月份合约的贴水水平也处于低位。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月18日(三) 2145 新西兰建筑许可 11月 -- +2.6% 1月19日(四) 0030 澳洲就业人数(万人) 12月 增加1 增加3.91 全职就业人数(万人) -- 增加3.93 就业参与率 64.6% 64.6% 失业率