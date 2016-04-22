纽约期市：美元走强和获利了结拖累期棉收跌，但录得8月中来最大周涨幅

路透4月22日 - 期棉周五连续第二日收跌，因美元走强和投资者锁定获利，但本周仍录得约八个月最大周涨幅。

“考虑到美元仍然强劲，且如无变化，中国准备在5月2日拍卖国储棉，期棉今日的走势令人印象深刻，”Keith Brown and Co的自营和棉花交易员Keith Brown表示。

中国将开始年度国储棉拍卖，按计划将在5-8月间进行，目的是将庞大的国有棉花储备削减至“合理的水平”。

ICE-7月期棉合约 收跌0.32美分，或0.50%，报每磅63.69美分。盘中交易区间为62.88-64.02美分。该合约本周上扬6.1%，为截止8月14日当周以来最大周度涨幅。

期货市场总成交量减少13,847口，至30,209口。数据显示，前一日未平仓合约总计减少295口，至189,644口。

美元指数 上扬0.55%。汤森路透核心商品CRB指数 跌0.12%。

中国郑州商品交易所棉花期货 下跌2.49%，报每吨12,360元人民币。(完)

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