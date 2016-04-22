纽约期市：美元走强和获利了结拖累期棉收跌，但录得8月中来最大周涨幅

中国投资：优客工场完成4亿元B轮融资，成为联合办公领域首个“独角兽”
路透上海1月19日 - 中国联合办公社区--优客工场近日完成B轮4亿元人民币融资，天弘基金、上海创合汇基金等机构参与投资。本轮融资完成后，优客工场投后估值近70亿元，成为中国联合办公领域首个独角兽（估值10亿美元以上）级别的公司。
路透4月22日 - 期棉周五连续第二日收跌，因美元走强和投资者锁定获利，但本周仍录得约八个月最大周涨幅。
“考虑到美元仍然强劲，且如无变化，中国准备在5月2日拍卖国储棉，期棉今日的走势令人印象深刻，”Keith Brown and Co的自营和棉花交易员Keith Brown表示。
中国将开始年度国储棉拍卖，按计划将在5-8月间进行，目的是将庞大的国有棉花储备削减至“合理的水平”。
ICE-7月期棉合约 收跌0.32美分，或0.50%，报每磅63.69美分。盘中交易区间为62.88-64.02美分。该合约本周上扬6.1%，为截止8月14日当周以来最大周度涨幅。
期货市场总成交量减少13,847口，至30,209口。数据显示，前一日未平仓合约总计减少295口，至189,644口。
美元指数 上扬0.55%。汤森路透核心商品CRB指数 跌0.12%。
中国郑州商品交易所棉花期货 下跌2.49%，报每吨12,360元人民币。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透上海1月19日 - 中国联合办公社区--优客工场近日完成B轮4亿元人民币融资，天弘基金、上海创合汇基金等机构参与投资。本轮融资完成后，优客工场投后估值近70亿元，成为中国联合办公领域首个独角兽（估值10亿美元以上）级别的公司。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%
0230GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,176.4 1,166.7 日圆/韩元 10.2590/43 10.2666 韩国公债期货 * 109.43 109.54 韩国综合股价指数 2,069.07 2,070.54 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN]