纽约期市：期棉上涨，因美元下跌和谷物价格上涨

路透4月25日 - 期棉价格周一上涨，结束了两日连跌走势，受助于美元走软，大宗农产品全线上涨，且市场担心棉花库存将收紧。

“我们看见大量资金流入商品市场，我认为今日的上涨是资金持续流入的结果，”ICAP Cotton的Louis Barbera称。

美国玉米期货周一上涨2%，交易员称，受助于对美国中西部降雨可能延误播种的担忧。大豆也上涨，受空头回补支撑，此前大豆价格在上周四和周五大幅下挫。小麦收盘走高，跟随玉米价格反弹走势。

ICE-7月期棉合约 收涨0.35美分，或0.55%，报每磅64.04美分，盘中高见64.35美分。

期货市场总成交量减少4,910口，至26,822口。数据显示，前一日未平仓合约总计增加88口，至189,732口。

美元指数 下挫0.31%。汤森路透核心商品CRB指数 跌0.44%。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)