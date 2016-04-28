纽约期市：ICE期棉小跌，因出口销售数据疲弱

标题新闻：东芝考虑分拆半导体业务，将部分股权售予西部数据，投资基金亦有兴趣入股－日经
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路透4月28日 - 洲际交易所(ICE)棉花期货周四小跌，因美国政府公布的周度出口销售数据令人失望。
数据显示截至4月22日该周出口销售陆地棉4.87万出口包，为2015/16市场年度最低，较之前一周骤降54%。
“鉴于出口销售数据疲弱，今日的表现在某种意义上算是精神上的胜利。市场本可能因为该数据大跌，但却仅小跌。”Keith Brown and Co棉花交易员Keith Brown表示。
Brown称，美国棉花的买家中出现中国，对市场有“支撑作用”。下周起中国将开始标售庞大的国储棉。
7月期棉合约 收低0.46美分，或0.72%，报每磅63.69美分，交投在63.3-64.22美分区间。
期货市场总成交量减少1,952口，至18,715口。数据显示，前一日未平仓合约总计减少1,208口，至190,508口。
美元指数 下滑0.73%。汤森路透核心商品CRB指数 升0.37%。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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路透约翰内斯堡1月17日 - 南非兰特兑美元周二升至两个月最高水准，上涨最多2%，因商品市场前景改善，且美国经济政策前景的不确定性，对新兴市场货币有利。