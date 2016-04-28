纽约期市：ICE期棉小跌，因出口销售数据疲弱

路透4月28日 - 洲际交易所(ICE)棉花期货周四小跌，因美国政府公布的周度出口销售数据令人失望。

数据显示截至4月22日该周出口销售陆地棉4.87万出口包，为2015/16市场年度最低，较之前一周骤降54%。

“鉴于出口销售数据疲弱，今日的表现在某种意义上算是精神上的胜利。市场本可能因为该数据大跌，但却仅小跌。”Keith Brown and Co棉花交易员Keith Brown表示。

Brown称，美国棉花的买家中出现中国，对市场有“支撑作用”。下周起中国将开始标售庞大的国储棉。

7月期棉合约 收低0.46美分，或0.72%，报每磅63.69美分，交投在63.3-64.22美分区间。

期货市场总成交量减少1,952口，至18,715口。数据显示，前一日未平仓合约总计减少1,208口，至190,508口。

美元指数 下滑0.73%。汤森路透核心商品CRB指数 升0.37%。(完)

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