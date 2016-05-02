纽约期市：期棉上扬近1%，因美元走软和空头回补

美国股市：收高但脱离日内高位，因特朗普总统通俄门调查有新消息
路透纽约5月19日 - 美国股市周五收高，但远低于盘中高位，此前两篇和俄罗斯与总统特朗普竞选团队可能有合作的联邦调查相关报导，再次燃点对特朗普的总统任期的担忧。
路透5月2日 - 期棉周一上扬近1%，录得逾一周最大单日涨幅，受助于美元走软和空头回补。
“有一部分人认为，他们应该总体做多商品市场，”Keith Brown and Co的棉花和自营交易员Keith Brown表示。他还补充说，棉花市场的人气是“友好的”。
根据美国商品期货交易委员会(CFTC)提供的数据，截至4月26日当周，投机客所持棉花净多头头寸增加19,429口至三个半月高位28,784口。
ICE-7月期棉 收涨0.6美分，或0.94%，报每磅64.37美分，盘中交易区间为63.36-64.5美分。
期货市场总成交量增加2,124口，至19,313口。数据显示，前一交易日未平仓合约增加1,105口，至192,333口。
美元指数 回落0.46%。汤森路透核心商品CRB指数 回落1.13%。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透纽约5月19日 - 美国股市周五收高，但远低于盘中高位，此前两篇和俄罗斯与总统特朗普竞选团队可能有合作的联邦调查相关报导，再次燃点对特朗普的总统任期的担忧。
路透纽约5月19日 - 美元周五下跌，兑一篮子主要货币的周度表现为2016年4月来最糟，回吐特朗普胜选美国总统以来录得的涨幅。
路透芝加哥5月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收高约 1%，交易商称因在周四重挫3%后市场出现低吸买盘。 巴西货币雷亚尔反弹也提供了一些来支撑，因这放缓了巴西农户的出 售。周四雷亚尔重挫约7%，鼓励农户增加现货出售。 阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所周四报告，阿根廷未来一周预计会 有降雨，可能拖慢部分地区的大豆收割，或令产量降低。 CBOT-7月大豆 收于每蒲式耳9.53美元，升8-1/4美分。 CBOT-7月豆粕合约 收跌0.50美元，报每短吨307美元，CBOT-7 月豆油合约 收高0.60美分，报每磅33.04美分。 今日CBOT大豆预估成交量为158,195口，豆粕为86,186口，豆油为75, 309口。(完) (编译 李军; 审校 刘静)