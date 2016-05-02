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市场报道 | 2016年 5月 3日 星期二 04:04 BJT

纽约期市：期棉上扬近1%，因美元走软和空头回补

路透5月2日 - 期棉周一上扬近1%，录得逾一周最大单日涨幅，受助于美元走软和空头回补。

“有一部分人认为，他们应该总体做多商品市场，”Keith Brown and Co的棉花和自营交易员Keith Brown表示。他还补充说，棉花市场的人气是“友好的”。

根据美国商品期货交易委员会(CFTC)提供的数据，截至4月26日当周，投机客所持棉花净多头头寸增加19,429口至三个半月高位28,784口。

ICE-7月期棉 收涨0.6美分，或0.94%，报每磅64.37美分，盘中交易区间为63.36-64.5美分。

期货市场总成交量增加2,124口，至19,313口。数据显示，前一交易日未平仓合约增加1,105口，至192,333口。

美元指数 回落0.46%。汤森路透核心商品CRB指数 回落1.13%。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
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