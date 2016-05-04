纽约期市：期棉小幅下跌，因美元走强

路透5月4日 - 期棉周三小幅下跌，受压于美元上涨。前一交易日期棉录得逾六周来最大单日跌幅。

价格将在“区间内波动”，英国贸易行Plexus Cotton的风险管理董事Peter Egli称,贸易行买盘和棉纺厂锁定价格带来的支撑，会因中国拍卖巨量储备棉而受限。

“没有大幅上涨的理由，也没有向下突破的理由，”Egli称。

ICE-7月期棉 收低0.28美分，或0.44%，报每磅62.78美分，盘中交易区间为62.3-63.19美分。

期货市场总成交量减少15,811口，至21,184口。数据显示，前一交易日未平仓合约减少1,003口，至193,424口。

美元指数 上升0.29%。汤森路透核心商品CRB指数 小升0.02%。(完)

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