纽约期市：期棉触及逾两周低位，因商品市场普遍遭抛售

路透5月5日 - 期棉周四跌至逾两周最低，抹去了早盘受美国政府周度出口销售数据带动的温和涨幅，因商品市场普遍下跌和美元上涨。

美国公布，截至4月28日该周，陆地棉出口销售总量为6.13万包，较前周高26%。

出口销售数据即不利好也不利空，交易员John Bondurant称。他还补充道，棉花价格下跌，因商品市场普遍遭抛售。

ICE-7月期棉 收低0.99美分，或1.58%，报每磅61.79美分，盘中交易区间为61.63-63.55美分。

期货市场总成交量增加4,515口，至25,783口。数据显示，前一交易日未平仓合约减少2,695口，至190,729口。

美元指数 上升0.63%。汤森路透核心商品CRB指数 下跌0.53%。(完)

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