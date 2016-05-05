纽约期市：期棉触及逾两周低位，因商品市场普遍遭抛售

中美关系：两国和世界人民的根本利益需中美构建长期稳定合作关系--习近平
路透北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二表示，两国人民和世界人民的根本利益需要中美两国共同努力，构建长期稳定的合作关系。
路透5月5日 - 期棉周四跌至逾两周最低，抹去了早盘受美国政府周度出口销售数据带动的温和涨幅，因商品市场普遍下跌和美元上涨。
美国公布，截至4月28日该周，陆地棉出口销售总量为6.13万包，较前周高26%。
出口销售数据即不利好也不利空，交易员John Bondurant称。他还补充道，棉花价格下跌，因商品市场普遍遭抛售。
ICE-7月期棉 收低0.99美分，或1.58%，报每磅61.79美分，盘中交易区间为61.63-63.55美分。
期货市场总成交量增加4,515口，至25,783口。数据显示，前一交易日未平仓合约减少2,695口，至190,729口。
美元指数 上升0.63%。汤森路透核心商品CRB指数 下跌0.53%。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 刘静；审校 李军)
路透北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二表示，两国人民和世界人民的根本利益需要中美两国共同努力，构建长期稳定的合作关系。
路透上海1月18日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日微升0.02%至94.65；SDR篮子指数微升至95.75，BIS篮子指数微跌至96.01。
路透北京1月18日 - 中国股市沪综指周二收涨0.17%。沪深证交所融资融券余额当日减 少16.1亿元人民币，连续第六日下跌；两市两融余额为9,012.4亿元，创三个月新低。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,72 8亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5 ,178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 1/17 5,188.7 3,823.7 9,012.4 -16.1 3,108.77 1/16 5,195.3 3,833.2 9,028.5 -174.3 3,103.43 1/13 5,320.4 3,882.4 9,