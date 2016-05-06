纽约期市：ICE期棉几乎持平，录得逾两个月来最大周线跌幅

路透5月6日 - 期棉周五结束三连跌，收盘小幅上扬或基本持平，受助于商品市场的上涨，在下周发布关键政府数据前交投谨慎。

洲际交易所(ICE)美国7月期棉合约 录得逾两个月来最大周线跌幅。

美国政府下周二将发布月度供需报告，“普遍预计将会偏空，而不是偏多”，Risk Analytics的独立棉花交易员和顾问Louis Rose称。

“投机客持有多头，一般会在月度供需报告前削减头寸，”他称。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五发布的数据显示，截至5月3日一周，投机客持有的棉花多头头寸增加1,612口至30,397口，为自1月中来最多的多头头寸。

ICE-7月期棉 收高0.04美分，或0.06%，报每磅61.83美分，盘中交易区间为61.66-62.2美分。

期货市场总成交量减少7,879口，至17,916口。数据显示，前一交易日未平仓合约减少1,058口，至189,671口。

美元指数 上升0.07%。汤森路透核心商品CRB指数 升0.55%。(完)

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