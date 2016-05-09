纽约期市：美元走强拖累期棉下跌，静待农业部供需报告

投行观点：赛灵思(Xilinx)目标价从48美元上调至53--巴克莱
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路透5月9日 - 期棉周一跌至三周最低，因美元走强拖累商品市场普跌。市场等待美国政府周二公布月度供需报告。
“今日能源、谷物和金属市场走低拖累了期棉的表现，”MCM Inc的经纪Jobe Moss在一份报告中写道。
美国农业部可能在周二发布的月度报告中下调对美国棉花出口的预估，他说。
另外，中国出售国储棉已有五天的时间，所有拍卖的进口棉全部卖出，国产棉卖出超过97%，McCleskey Cotton的总经理Ron Lee在一份报告中称。
近月ICE-7月棉花合约 收跌0.5美分，或0.81%，报每磅61.33美分，盘中交易区间为61.18-62.06美分。
期货市场总成交量增加5,331口，至23,248口。数据显示，前一日未平仓合约减少343口，至189,281口。
美元指数 上扬0.25%。汤森路透核心商品CRB指数 跌1.60%。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
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(重发以对齐表格) 路透1月18日 - 印尼股市周三收高，止住七连跌，日常消费品类股占据上涨个股的近一半，而新加坡股市 则连续第三日下滑。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.4%，因投资者认为美国当选总统特朗普对美元强 势的担忧将惠及一些东南亚股市。 在接受华尔街日报采访时，美国当选总统特朗普表示美国公司“无法(同中国)竞争，因为美元汇价太高了 ，这会扼杀我们自己。” 美元指数 最新报100.50，上涨0.2%，之前一度在周二跌至100.26，为12月8日以来最低。 印尼股市 录得八个交易日以来的首次上涨，上涨个股数量超过下跌个股数量。 投资者在留意印尼央行的动态，后者料在周四维持指标利率不变，在全球充斥不确定性以及国内面临价格 压力之际，该央行正在密切监控印尼卢比的走势。 马来亚银行金英证券分析师Rahmi Marina在一份报告中写道，为了在宏观经济稳定和国内经济复苏之间求 得平衡，本月指标利率预计会维持不变。 菲律宾股市 上涨0.5
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