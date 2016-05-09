版本:
中国
市场报道 | 2016年 5月 10日 星期二 05:41 BJT

纽约期市：美元走强拖累期棉下跌，静待农业部供需报告

路透5月9日 - 期棉周一跌至三周最低，因美元走强拖累商品市场普跌。市场等待美国政府周二公布月度供需报告。

“今日能源、谷物和金属市场走低拖累了期棉的表现，”MCM Inc的经纪Jobe Moss在一份报告中写道。

美国农业部可能在周二发布的月度报告中下调对美国棉花出口的预估，他说。

另外，中国出售国储棉已有五天的时间，所有拍卖的进口棉全部卖出，国产棉卖出超过97%，McCleskey Cotton的总经理Ron Lee在一份报告中称。

近月ICE-7月棉花合约 收跌0.5美分，或0.81%，报每磅61.33美分，盘中交易区间为61.18-62.06美分。

期货市场总成交量增加5,331口，至23,248口。数据显示，前一日未平仓合约减少343口，至189,281口。

美元指数 上扬0.25%。汤森路透核心商品CRB指数 跌1.60%。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐