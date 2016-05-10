纽约期市：期棉小跌，因农业部供需报告喜忧参半

欧元债市：比利时天量发债，引领欧债收益率走升
周三在比利时10年期公债走势的带领下，欧元区公债收益率普遍上涨1-3个基点。10年期比利时公债收益率和意大利公债收益率分别上升3个基点和2个基点，达到0.66%和1.92%。
路透5月10日 - 期棉周二走低，收在约三周最低，因农业部供需报告引发略微偏空的市场反应，另外，美元走强也拖累期棉表现。
美国农业部在月度全球农作物供需预估报告中，上调带入2016/17年度的美国棉花结转库存预估，但预计明年全球库存减少。
“美国库存数据对旧作棉花不利，而全球库存数据对新作较为有利，”Keith Brown and Co的自营和棉花交易员Keith Brown说。
ICE近月7月期棉合约 收跌0.43美分，或0.70%，报每磅60.9美分，盘中交易区间为60.6-61.97美分，前者为4月18日以来最低。
美元指数 上扬0.16%。汤森路透核心商品CRB指数 攀升1.83%。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
周三在比利时10年期公债走势的带领下，欧元区公债收益率普遍上涨1-3个基点。10年期比利时公债收益率和意大利公债收益率分别上升3个基点和2个基点，达到0.66%和1.92%。
路透台北1月18日 - 台湾华南金控 旗下子公司华南永昌投信副总经理吕大伟周三称，今年上半年台股指数有望挑战万点大关，最高会看到10,200点；投资策略则应布局与通膨相关的类股，包括原物料、金融及塑化等类股。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0692 1.0712 -0.19 +1.70 1.0513 美元/日圆 113.21 112.62 +0.52 -3.13 116.87 欧元/日圆 121.06 120.58 +0.40 -1.69 123.14 美元/瑞郎 1.0012 1.0009 +0.03 -1.63 1.0178 英镑/美元 1.2322 1.2413 -0.73 -0.11 1.2336 美元/加元 1.3068 1.3041 +0.21 -2.70 1.3430 美元/离岸人民币 6.8182 6.8003 +0.26 -2.21 6.9726 澳元/美元