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市场报道 | 2016年 5月 11日 星期三 04:40 BJT

纽约期市：期棉小跌，因农业部供需报告喜忧参半

路透5月10日 - 期棉周二走低，收在约三周最低，因农业部供需报告引发略微偏空的市场反应，另外，美元走强也拖累期棉表现。

美国农业部在月度全球农作物供需预估报告中，上调带入2016/17年度的美国棉花结转库存预估，但预计明年全球库存减少。

“美国库存数据对旧作棉花不利，而全球库存数据对新作较为有利，”Keith Brown and Co的自营和棉花交易员Keith Brown说。

ICE近月7月期棉合约 收跌0.43美分，或0.70%，报每磅60.9美分，盘中交易区间为60.6-61.97美分，前者为4月18日以来最低。

美元指数 上扬0.16%。汤森路透核心商品CRB指数 攀升1.83%。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)

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