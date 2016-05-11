版本:
中国
市场报道 | 2016年 5月 12日 星期四 04:32 BJT

纽约期市：期棉连续第三日下挫，因谷物市场下跌

路透5月11日 - 期棉周三连续第三日下跌，受压于谷物市场的下跌走势。

棉花市场受“过去六到七个交易日的下跌惯性带动走低，因为没有上行的基本面原因，”FCStone Merchant Services销售主管Jim Lambert称。

市场在等待将于周四发布的美国上周出口销售报告。

ICE近月7月期棉合约 收跌0.3美分，或0.49%，报每磅60.6美分，盘中交易区间为60.55-61.75美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐