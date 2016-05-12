纽约期市；期棉在三日连跌后反弹，受助于美国出口数据

《汇市简讯》欧元/美元跟随英镑/美元涨势走高
* 德国ZEW数据将在1000GMT时公布，关注该数据是否能回到英退欧之前的水平。图表：http://reut.rs/2jZHWbD
路透5月12日 - 期棉期货周四上涨，结束了三日连跌，受助于上周美国出口销售数据略微利好，及商品市场普遍上涨。
棉花价格在60美分价位有少量支撑，Varner Brokerage总裁Rogers Varner称。
“过去两周市场一直在下跌，有一些低吸买家入场，”他称。
美国政府周度数据显示，上周陆地棉销售增加69%，但出货量较前一周下降38%。
美国政府在周四发布的一份报告中称，中国国储棉拍卖开局强劲，第一周的销量就是去年全年售出总量的近两倍，表明中国市场高质量棉花供应短缺。中国是全球最大纺织品市场。
ICE近月7月期棉合约 收涨0.13美分，或0.21%，报每磅60.73美分，盘中交易区间为60.55-61.37美分。
美元指数 上涨0.37%， 汤森路透核心商品CRB指数 攀升0.17%。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)
* 德国ZEW数据将在1000GMT时公布，关注该数据是否能回到英退欧之前的水平。图表：http://reut.rs/2jZHWbD
路透伦敦1月17日 - 英美烟草 周二表示已同意买入美国同业Reynold American Inc 的收购条款。此前英美烟草将其对后者57.8%股份的报价提高到494亿美元。
路透台北1月17日 - 台湾元大投信周二推出美国政府20年期以上债券ETF(可上市交易基金)伞型基金，为台湾集中市场首发以债券为资产类别的ETF(可上市交易基金)标的。