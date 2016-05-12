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市场报道 | 2016年 5月 13日 星期五 04:47 BJT

纽约期市；期棉在三日连跌后反弹，受助于美国出口数据

路透5月12日 - 期棉期货周四上涨，结束了三日连跌，受助于上周美国出口销售数据略微利好，及商品市场普遍上涨。

棉花价格在60美分价位有少量支撑，Varner Brokerage总裁Rogers Varner称。

“过去两周市场一直在下跌，有一些低吸买家入场，”他称。

美国政府周度数据显示，上周陆地棉销售增加69%，但出货量较前一周下降38%。

美国政府在周四发布的一份报告中称，中国国储棉拍卖开局强劲，第一周的销量就是去年全年售出总量的近两倍，表明中国市场高质量棉花供应短缺。中国是全球最大纺织品市场。

ICE近月7月期棉合约 收涨0.13美分，或0.21%，报每磅60.73美分，盘中交易区间为60.55-61.37美分。

美元指数 上涨0.37%， 汤森路透核心商品CRB指数 攀升0.17%。(完)

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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)

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