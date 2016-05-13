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市场报道 | 2016年 5月 14日 星期六 04:43 BJT

纽约期市：期棉下滑至四周低位，因美元走强

路透5月13日 - 期棉周五下滑至近四周最低水平，受压于美元走强带动的商品市场跌势。

洲际交易所7月棉花合约 本周下跌约1.63%。

“美元走强对成交量毫无帮助，”Risk Analytics独立棉花和顾问Louis Rose称。

棉花今年将陷于每磅60-65美分的窄幅区间内，全球第二大棉花贸易行Olam International 周五称。

ICE近月7月期棉合约 收跌0.11美分，或0.18%，报每磅60.62美分，盘中交易区间为60.25-61.04美分，60.25美分为4月18日以来最低价。

美元指数 上涨0.50%， 汤森路透核心商品CRB指数 下跌0.60%。(完)

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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)

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