纽约期市；期棉录得逾四周来最大涨幅，因空头回补

路透5月17日 - 期棉周二大涨，录得逾四周来最大单日涨幅，交易员称，随着美元走弱，投资者继续回补空头，押下新的看涨头寸。

ICE近月7月期棉合约 收涨1.21美分，或1.98%，报每磅62.2美分，盘中交易区间为61-62.5美分。

期货市场总成交量增加9,866口，至30,456口。数据显示，前一交易日未平仓合约从188,149口减少1,002口，表明价格上涨部分是因空头回补。