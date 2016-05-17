纽约期市；期棉录得逾四周来最大涨幅，因空头回补

美国股市：开盘下跌，因特朗普讲话和英国退欧存在不确定性
路透1月17日 - 美国股市周二开盘下跌，在美国候任总统特朗普对强势美元发表讲话，及英国首相特雷莎梅发表退欧言论后，投资者寻求避险资产。
路透5月17日 - 期棉周二大涨，录得逾四周来最大单日涨幅，交易员称，随着美元走弱，投资者继续回补空头，押下新的看涨头寸。
农产品市场整体买兴也提振期棉，大豆 触及2014年11月以来最高价。
ICE近月7月期棉合约 收涨1.21美分，或1.98%，报每磅62.2美分，盘中交易区间为61-62.5美分。
期货市场总成交量增加9,866口，至30,456口。数据显示，前一交易日未平仓合约从188,149口减少1,002口，表明价格上涨部分是因空头回补。
汤森路透核心商品CRB指数 上涨0.69%。
郑州商品交易所中国期棉 收涨3.06%，报每吨12,620人民币。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)
路透1月17日 - 美国股市周二开盘下跌，在美国候任总统特朗普对强势美元发表讲话，及英国首相特雷莎梅发表退欧言论后，投资者寻求避险资产。
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