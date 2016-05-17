版本:
中国
市场报道 | 2016年 5月 18日 星期三 05:10 BJT

纽约期市；期棉录得逾四周来最大涨幅，因空头回补

路透5月17日 - 期棉周二大涨，录得逾四周来最大单日涨幅，交易员称，随着美元走弱，投资者继续回补空头，押下新的看涨头寸。

农产品市场整体买兴也提振期棉，大豆 触及2014年11月以来最高价。

ICE近月7月期棉合约 收涨1.21美分，或1.98%，报每磅62.2美分，盘中交易区间为61-62.5美分。

期货市场总成交量增加9,866口，至30,456口。数据显示，前一交易日未平仓合约从188,149口减少1,002口，表明价格上涨部分是因空头回补。

汤森路透核心商品CRB指数 上涨0.69%。

郑州商品交易所中国期棉 收涨3.06%，报每吨12,620人民币。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐