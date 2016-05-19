版本:
中国
市场报道 | 2016年 5月 20日 星期五 05:57 BJT

纽约期市；期棉跟随其他商品价格下滑，受美元上涨打压

路透纽约5月19日 - 期棉周三下滑，美元上扬令包括谷物在内的其他商品市场卖压沉重。

“今日期棉走势主要是受外围市场影响，”英国贸易商Plexus Cotton风险管理部门董事Peter Egli称。

ICE近月7月期棉合约 收低0.98美分，或1.6%，报每磅61.07美分，盘中交易区间为60.6-62.15美分。

现货月合约较次月合约价差CT-1=R扩大0.12美分，至0.2美分。

美元指数 升0.23%，汤森路透核心商品CRB指数 下滑0.82%。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐