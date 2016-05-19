纽约期市；期棉跟随其他商品价格下滑，受美元上涨打压

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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路透纽约5月19日 - 期棉周三下滑，美元上扬令包括谷物在内的其他商品市场卖压沉重。
“今日期棉走势主要是受外围市场影响，”英国贸易商Plexus Cotton风险管理部门董事Peter Egli称。
ICE近月7月期棉合约 收低0.98美分，或1.6%，报每磅61.07美分，盘中交易区间为60.6-62.15美分。
现货月合约较次月合约价差CT-1=R扩大0.12美分，至0.2美分。
美元指数 升0.23%，汤森路透核心商品CRB指数 下滑0.82%。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f
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