纽约期市：期棉触及两周高位，因天气忧虑及需求强劲

路透8月1日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一升至两周高位，因需求强劲，且市场预期今日稍晚美国政府公布的报告中棉花生长状况恶化，对德克萨斯州干燥天气的担忧持续。

“天气因素是12月期棉价格的主要动力，但强劲的需求也有帮助，”Risk Analytics顾问兼独立棉花交易员Louis Rose表示。

交易商等待周一收盘后美国农业部发布的作物生长数据。

根据FCStone Merchant Services销售部门董事Jim Lambert，投资人也担心遭遇洪涝灾害的中国东部地区的棉花质量以及受高温炙烤的新疆棉花作物，这对期价也有支撑作用。

市场也消化了国际棉花咨询委员会(ICAC)下调2016-17作物年度棉花库存预估。

12月期棉 收高0.34美分，或0.46%，报每磅74.38美分，盘中交易区间为73.46-74.87美分。

期货市场总成交量增加1,398口，至26,009口。前一交易日未平仓合约数量减少662口，至234,326口。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五数据显示，截至7月26日该周，投机者持有的棉花净多头头寸减少823口，至80,971口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)