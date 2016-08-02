纽约期市：期棉下滑，美国天气忧虑缓和令投机商暂缓押注

路透8月2日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二下滑，对美国天气的担忧缓和令投机商暂缓押注。

“美国东南部地区终于将迎来一些大范围降雨，我认为推动这波升势的中间力量投机商在等待新的技术面突破，”棉花经纪公司Keith Brown and Co的负责人Keith Brown表示。

美国农业部周一发布的作物生长报告显示，美国棉花作物的生长优良率为50%，低于上周的52%。

ICAP Cotton的Louis Barbera表示，周一本来有机会创纪录收盘高位的，但没有成功。我认为，投资人对推动市场下一波升势的因素有些不确定。

12月期棉 收低0.4美分，或0.54%，报每磅73.98美分，盘中交易区间为73.17-74.55美分。

期货市场总成交量减少4,877口，至21,544口。前一交易日未平仓合约数量增加2,564口，至236,890口。

美元指数 跌0.67%，汤森路透核心商品CRB指数 跌0.50%。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)