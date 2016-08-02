纽约期市：期棉下滑，美国天气忧虑缓和令投机商暂缓押注

美国各类经济指标总览--2017/1/16
当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (12月) 4.6 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (12月) 增加20.4 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (12月) -0.1 (11月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.2 (11月) +0.4 (10月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (11月) +0.1 (10月) 实质所得(%) -0.3 (11月)
路透8月2日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二下滑，对美国天气的担忧缓和令投机商暂缓押注。
“美国东南部地区终于将迎来一些大范围降雨，我认为推动这波升势的中间力量投机商在等待新的技术面突破，”棉花经纪公司Keith Brown and Co的负责人Keith Brown表示。
美国农业部周一发布的作物生长报告显示，美国棉花作物的生长优良率为50%，低于上周的52%。
ICAP Cotton的Louis Barbera表示，周一本来有机会创纪录收盘高位的，但没有成功。我认为，投资人对推动市场下一波升势的因素有些不确定。
12月期棉 收低0.4美分，或0.54%，报每磅73.98美分，盘中交易区间为73.17-74.55美分。
期货市场总成交量减少4,877口，至21,544口。前一交易日未平仓合约数量增加2,564口，至236,890口。
美元指数 跌0.67%，汤森路透核心商品CRB指数 跌0.50%。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (12月) 4.6 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (12月) 增加20.4 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (12月) -0.1 (11月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.2 (11月) +0.4 (10月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (11月) +0.1 (10月) 实质所得(%) -0.3 (11月)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f
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