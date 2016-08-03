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市场报道 | 2016年 8月 4日 星期四 04:14 BJT

纽约期市：期棉小涨，市场静待周四周度出口销售报告

路透8月3日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三小涨，在商品市场普涨的情况下，投资人对德克萨斯州干燥天气的持续担忧扶助期棉走强，市场静待周四的周度出口销售数据。

“美元走强可能限制了升势，且对明日的出口销售报告不确定，”Risk Analytics顾问兼独立棉花交易员Louis Rose表示。

12月期棉 收高0.31美分，或0.42%，报每磅74.29美分，盘中交易区间为73.22-74.45美分。

美元指数 升0.54%，汤森路透核心商品CRB指数 大涨1.39%。

根据一行业网站，8月3日，中国储备棉管理总公司计划挂牌出库销售储备棉3万吨（国产棉），实际成交1.42万吨，成交率47.29%。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)

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