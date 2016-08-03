纽约期市：期棉小涨，市场静待周四周度出口销售报告

欧元区经济：油价上涨可能最终会推动核心通胀升高--ECB管委
路透维也纳1月17日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周二称，欧元区核心通胀尚未大幅升高，但能源价格上涨可能最终将其推高。
路透8月3日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三小涨，在商品市场普涨的情况下，投资人对德克萨斯州干燥天气的持续担忧扶助期棉走强，市场静待周四的周度出口销售数据。
“美元走强可能限制了升势，且对明日的出口销售报告不确定，”Risk Analytics顾问兼独立棉花交易员Louis Rose表示。
12月期棉 收高0.31美分，或0.42%，报每磅74.29美分，盘中交易区间为73.22-74.45美分。
美元指数 升0.54%，汤森路透核心商品CRB指数 大涨1.39%。
根据一行业网站，8月3日，中国储备棉管理总公司计划挂牌出库销售储备棉3万吨（国产棉），实际成交1.42万吨，成交率47.29%。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透维也纳1月17日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周二称，欧元区核心通胀尚未大幅升高，但能源价格上涨可能最终将其推高。
“没人知道究竟会怎样退欧。不清楚(里斯本条约)第50条款意味着什么，也不清楚是否有可能同时谈判退欧和新协议，”谢林在欧洲货币杂志举行的会议上说。
政策消息人士称，中国将把2017年经济增长目标从去年的6.5-7%调降至6.5%左右，凸显政策转向，即从支持经济增长转向推进改革，以抑制债务和楼市风险。据四位知情消息人士，高层领导人在12月中的中央经济工作会议上认可了这一目标。