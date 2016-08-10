版本:
中国
市场报道 | 2016年 8月 11日 星期四 04:33 BJT

纽约期市：期棉跌至近一个月最低，昨日跌停后今日遭遇后续卖压

路透8月10日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三跌至近一个月最低，因在周二期棉市场跌停后今日仍有后续卖压，投机客结清多头头寸。本周美国政府还将发布月度报告。

周二，次月12月合约 收跌3美分，或3.94%，录得近一年来最大盘中百分比跌幅，并触及日跌停限制。

洲际交易所(ICE)在周三盘后发布的一份声明中称，从周四开始，最大日跌限制从每磅4美分恢复至3美分。

“天气因素是最大的担忧，一些陆地棉产区即使降雨也无法帮助提高产量，但不管怎样，市场预计将有降雨，并认为是利空因素，”Keith Brown and Co的负责人Keith Brown称。

市场等待美国农业部周四发布周度出口销售报告，以及周五发布月度供需报告。

12月期棉合约 收跌1.61美分，或2.2%，报每磅71.44美分，交易区间为71-72.9美分。

数据显示，前一交易日未平仓合约减少3,344口至244,954口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐