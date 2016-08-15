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市场报道 | 2016年 8月 16日 星期二 03:59 BJT

纽约期市：期棉下跌，因投机客清仓和天气担忧减弱

路透8月15日 - 期棉周一跌至逾一个月低位，因投机性卖盘，及对美国主要产区天气的忧虑减弱。

上周五，洲际交易所(ICE)12月期货 录得2014年5月以来最大周度跌幅，因美国政府全球供需报告利空。

投机客继续出脱头寸推低价格，McCleskey Cotton总经理Ron Lee称。

“我认为对天气的担忧已经不复存在了，”Lee称。

交易员等待周一收盘后发布的作物生长报告。

12月期棉合约 收跌1.79美分，或2.53%，报每磅68.86美分，交易区间为68.77-71.51美分。

期货市场总成交量增加745口，至29,198口，数据显示，前一交易日未平仓合约减少1,035口，至243,428口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)

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