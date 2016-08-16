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市场报道 | 2016年 8月 17日 星期三 04:37 BJT

纽约期市：期棉连续第三日下滑，跌至逾五周低位

路透8月16日 - 期棉周二连续第三日下跌，至逾五周来最低，因投机客继续结清仓位，尽管美国棉花产区天气状况普遍更加潮湿。

“天气从燥热到湿热，尽管这有助于作物生长，但市场下跌，”Keith Brown and Co负责人Keith Brown称。

周一发布的美国农业部作物生长报告已经被棉花市场消化，报告显示，48%的美国棉花评级为优良，与前周持平。

12月期棉合约 收跌0.26美分，或0.38%，报每磅68.6美分，交易区间为66.88-69美分。

期货市场总成交量增加10,056口，至39,321口。数据显示，前一交易日未平仓合约减少3,439口，至239,989口。

美元指数 下跌0.85%，汤森路透跟踪19种主要商品的CoreCommodity CRB指数 上涨0.81%。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)

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