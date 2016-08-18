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市场报道 | 2016年 8月 19日 星期五 04:49 BJT

纽约期市：期棉上涨，因出口销售报告利好、美元下跌和油价上涨

路透8月18日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四上涨，因美国农业部周度销售报告利好，美元走软，以及认证库存跌至逾三个月的最低水平。

市场消化了美国农业部周度出口销售报告的利好，该报告显示，截至8月11日当周，净出口销售2016/17市场年高地棉20.5万包，高于前周的13.2万包。

根据法国兴业银行商品总监Michael McDougall，油价走高，美元下挫，出口销售报告利好，对棉花价格带来积极影响。

12月期棉合约 收高0.2美分，或0.29%，报每磅69.01美分，交易区间为68.82-70.15美分。

截至8月17日棉花认证库存总计8.4078万包，持平于之前一日水准，为5月16日来最低。

美元指数 下跌0.62%，汤森路透跟踪19种主要商品CoreCommodity CRB指数 上扬1.31%。

布兰特原油 收盘上涨2.09%至50.89美元，美国原油 收于每桶48.22美元，上涨3.06%，盘中高见48.38美元，为7月5日以来最高。(完)

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(编译 刘静；审校 李军)

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