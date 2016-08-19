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市场报道 | 2016年 8月 20日 星期六 04:44 BJT

纽约期市：期棉下跌，因投机客在周末前卖出

路透8月19日 - 期棉周五终结两连升走势下跌，因在美元走高之际，投机客在周末到来前结清头寸。

“我认为我们仍看见一些投机客结清头寸，周末到来前许多投机客买入推高价格的努力失败，”Risk Analytics的独立棉花交易员和顾问Louis Rose称。

次月12月合约 本周下跌约3.7%。

“没有足够多的逢低买盘能够推高价格。”

美国政府周五发布的数据显示，截至8月16日当周，投机客减少了位于八年半高位的净多头头寸。

12月期棉合约 收跌0.98美分，或1.42%，报每磅68.03美分，交易区间为67.67-69.56美分。

美元指数 升0.32%，汤森路透跟踪19种主要商品的CoreCommodity CRB指数 下跌0.30%。

中国棉花协会周四晚间称，中国7月进口棉花9.48万吨，较去年同期减少10.2%。(完)

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