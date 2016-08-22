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市场报道 | 2016年 8月 23日 星期二 04:06 BJT

纽约期市：期棉上涨，因美国农业部发布周度作物生长报告前投资者回补空头

路透8月22日 - 期棉周一录得11个交易日以来最大单日涨幅，因投资者在美国农业部发布周度作物生长报告前空头回补。

“我们看见一些空头回补，”MCM经纪商Jobe Moss称。

12月期棉合约 收高0.25美分，或0.37%，报每磅68.28美分。交易区间为67.63－68.90美分。

期货市场总成交量减少9,110口，至14,799口。数据显示，前一交易日未平仓合约下跌5,607口，至230,641口。 　　

上周，投机客将期棉净多头头寸从88,326口减少至76,750口。

周一发布的官方海关数据显示，中国7月进口棉花9万吨，较去年同期减少10.2%。中国是世界最大纺织品出口国。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)

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