纽约期市：期棉小幅上涨，市场在窄幅区间波动

路透8月23日 - 期棉周二小幅上涨，在窄幅区间内交易，美国政府的周度作物生长报告给价格提供了有限支撑。

“市场试图守住当前的上行走势，回到2月时的水平，大家都在猜测是否能够成功，”英国商行Plexus Cotton风险管理主任Peter Egli称。

“我不认为基本面现在在推动市场，更多的是靠资金流动，”他称。

美国农业部周一收盘后发布的周度作物生长报告显示，美国47%的棉花评级为优良，一周前为48%。

交易员称，报告基本符合预期。

但美国作物状况仍“在缓慢下滑”，独立棉花交易员和Risk Analytics顾问Louis Rose在周一的一份公告中称。

12月期棉 收高0.16美分，或0.23%，报每磅68.44美分，交易区间为68.37－69.12美分。

期货市场总成交量减少3,540口，至11,350口。数据显示，前一交易日未平仓合约减少1,985口，至228,656口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)